Кнопка двойн SB5 в сборе модуль 22мм зел "I"+красн "O" пластик 1НО+1НЗ

Кнопка двойная сериии SB5 в сборе, модульная, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, зеленая "I" + красная "O", в пластиковом корпусе. Количество контактов: 1НО+1НЗ. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.