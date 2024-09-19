Продукты
SB5AC42
Кнопка с гриб головкой SB5 в сборе 22мм 40мм красная с возвратом пластик 1НЗ
SB5AC42

Кнопка с гриб головкой SB5 в сборе 22мм 40мм красная с возвратом пластик 1НЗ

Референс: SB5AC42
Линейка SystemeSig SB5

Кнопка с грибовидной головкой сериии SB5 в сборе, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, 40 мм - диаметр головки кнопки, красная, с возвратом, в пластиковом корпусе. Колличество контактов: 1НЗ. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC001028 Нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 1
С пружинно-возвратным механизмом Да
Диаметр отверстия 22.5
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090291694.78.94.7 см. 0.051кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Техническая документация
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 481.5 kB
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
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