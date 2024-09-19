Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией 1НО+1НЗ
Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией 1НО+1НЗ
Референс: SB5AD25
Переключатель сериии SB5 в сборе, модульный, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, 2-х позиционный, с фиксацией. Количество контактов: 1НО+1НЗ. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC001029 Селекторный переключатель в сборе
Напряжение питания 230-230
Диаметр отверстия 22.5
Тип подключения Винтовое соединение
Тип элемента управления Рукоятка поворот. короткая (узкий хват)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409029046
|7
|5
|3
|см.
|0.045
|кг.
BAG
|3
|—
|200
|шт.
|—
|50
|37
|17
|см.
|9
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Техническая документация
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 481.5 kB
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик