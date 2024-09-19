Кнопка аварийн ост SB5 в сборе 22мм 40мм повернуть для возврат пластик 1НО+1НЗ

Кнопка аварийного останова сериии SB5 в сборе, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, 40 мм - диаметр головки кнопки "повернуть для возврата", в пластиковом корпусе. Количество контактов: 1НО+1НЗ. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.