Продукты
SB5AVB3
Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм зеленая 24В DC
SB5AVB3

Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм зеленая 24В DC

Референс: SB5AVB3
Линейка SystemeSig SB5

Сигнальная лампа сериии SB5 в сборе, модульная, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, зеленая, Напряжение питания лампы - 24В DC. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC000272 Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе
Диаметр отверстия 22.5
Номинальное напряжение 24-24
Количество световых индикаторов 1
Цвет линзы/колпачка Зеленый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.5.334 см. 0.025кг.
CAR
210шт.4680409029510179.87.2 см. 0.3кг.
BAG
3200шт.14680409029517503516 см. 6.56кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.91444_22
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Срок действия: 02/11/2022 - 01/11/2027
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.91444_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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