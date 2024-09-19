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SB5AVM5
Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм желтая 230-240В АС
SB5AVM5

Сигнальная лампа SB5 в сборе модульная 22 мм желтая 230-240В АС

Референс: SB5AVM5
Линейка SystemeSig SB5

Сигнальная лампа сериии SB5 в сборе, модульная, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, желтая, Напряжение питания лампы - 230-240В АС. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC000272 Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе
Диаметр отверстия 22.5
Номинальное напряжение 230-240
Количество световых индикаторов 1
Цвет линзы/колпачка Желтый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.17.710.57.6 см. 0.294кг.
CAR
210шт.468040902948017.710.57.6 см. 0.294кг.
BAG
3200шт.36.951.117.3 см. 6.598кг.
P12
44800шт.12080115 см. 170кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.91444_22
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Срок действия: 02/11/2022 - 01/11/2027
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.91444_22
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