Продукты
SB5AW36B5
Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя пластик 24ВDC 1НО+1НЗ
SB5AW36B5

Кнопка SB5 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя пластик 24ВDC 1НО+1НЗ

Референс: SB5AW36B5
Линейка SystemeSig SB5

Кнопка сериии SB5 с подсветкой, в сборе, модульная, для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, синяя, в пластиковом корпусе. Напряжение питания блока подсветки - 24В DC. Количество контактов: 1НО+1НЗ. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC001028 Нажимная кнопка (кнопочный выключатель/переключатель) в сборе
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 1
С пружинно-возвратным механизмом Да
Диаметр отверстия 22.5
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409029336435.5 см. 0.044кг.
CAR
210шт.17107 см. 0.492кг.
BAG
3200шт.503516 см. 10.476кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Техническая документация
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 481.5 kB
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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