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SB5SZ3
Заглушка круглая, черная, 22мм
SB5SZ3

Заглушка круглая, черная, 22мм

Референс: SB5SZ3
Линейка SystemeSig SB

Заглушка круглая, черная, 22мм. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC002023 Заглушка для устройств управления и сигнализации
Материал Пластик
Диаметр отверстия 22
Ширина отверстия 22
Конструкция линзы Круглый (-ая,-ое)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.2.912.911.51 см. 0.004кг.
CAR
220шт.46804090304558.9176.5 см. 0.123кг.
BAG
3400шт.14680409030453541.717.5 см. 2.966кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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