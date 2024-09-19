Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм красная LED 230В АС
Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм красная LED 230В АС
Референс: SB7EV04MP
Сигнальная лампа серии SB7 моноблочная для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, красная, LED. Напряжение питания лампы - 230В АС. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC000272 Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе
Диаметр отверстия 22.5
Номинальное напряжение 230-240
Количество световых индикаторов 1
Цвет линзы/колпачка Красный
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|2.8
|3
|5.4
|см.
|0.02
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4680409029671
|15.9
|7
|6.7
|см.
|0.24
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|14680409029678
|38.6
|28.4
|15
|см.
|4.19
|кг.
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Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.91444_22
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Срок действия: 02/11/2022 - 01/11/2027
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.91444_22
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