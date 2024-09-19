Продукты
SB7EV08MP
Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм желтая LED 230В АС
SB7EV08MP

Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм желтая LED 230В АС

Референс: SB7EV08MP
Линейка SystemeSig SB7

Сигнальная лампа серии SB7 моноблочная для монтажа в отверстия диаметром 22 мм, желтая, LED. Напряжение питания лампы - 230В АС. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC000272 Лампа сигнальная/ индикаторная в сборе
Диаметр отверстия 22.5
Номинальное напряжение 230-240
Количество световых индикаторов 1
Цвет линзы/колпачка Желтый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.2.835.4 см. 0.021кг.
CAR
210шт.4680409029688166.76.7 см. 0.24кг.
BAG
3160шт.146804090296853929.615 см. 4.16кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.91444_22
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Срок действия: 02/11/2022 - 01/11/2027
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.91444_22
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