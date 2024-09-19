Зуммер с подсветкой желтый 220В AC прерывестый звук
Зуммер с подсветкой желтый 220В AC прерывестый звук
Референс: SB7KS2M8I
Зуммер с прерывистым звучанием и подсветкой, желтый. Напряжение питания - 220В AC. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC001026 Акустический извещатель/зуммер
Тип акустического сигнала Пульсирующий (прерывистый) тон
Тип напряжения AC (перемен.)
Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц 230-240
Громкость звука 100
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409029817
|15.8
|6.4
|6.4
|см.
|0.25
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.95496_22
Формат PDF
Размер 1.32 MB
Срок действия: 03/11/2022 - 02/11/2027
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.95496_22
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