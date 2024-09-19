Продукты
SBE101
Контактный блок 1 НО
SBE101

Контактный блок 1 НО

Референс: SBE101
Линейка SystemeSig SB

Контактный блок 1 НО Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 0
Способ монтажа Монтаж сверху
Тип подключения Винтовое соединение
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3.213 см. 0.008кг.
CAR
220шт.4680409028889167.86 см. 0.22кг.
BAG
31000шт.14680409028884033.522 см. 11.64кг.
P12
418000шт.12080110 см. 210кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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