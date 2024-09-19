Контактный блок 1 НЗ
Контактный блок 1 НЗ
Референс: SBE102
Линейка SystemeSig SB
Контактный блок 1 НЗ Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 1
Способ монтажа Монтаж сверху
Тип подключения Винтовое соединение
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|1468040902890
|3.2
|1
|3
|см.
|0.008
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|4680409028902
|16
|7.8
|6
|см.
|0.22
|кг.
BAG
|3
|—
|1000
|шт.
|—
|40.2
|33
|32.5
|см.
|11.62
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
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