STEP BALANCE Мат нагревательный SBM150035, 150 Вт/м2, 525 Вт, 3,5 м2
STEP BALANCE Мат нагревательный SBM150035, 150 Вт/м2, 525 Вт, 3,5 м2
Референс: SBM150035
Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 3,5 кв.м, общая мощность 525 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.
В комплект теплого пола входит:
- нагревательный мат
- гофрированная трубка - 2 м
- заглушка для гофрированной трубы
- руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Спецификация
Технические характеристики
EC000405 Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей
Толщина 5
Мощность 150
Подходит для влажных помещений Да
Подходит для обогрева поверхности крыши Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201040415
|15.8
|16
|54.2
|см.
|1.689
|кг.
BAG
|3
|—
|4
|шт.
|14690201040412
|33.3
|33
|56.6
|см.
|7.266
|кг.
P12
|4
|—
|48
|шт.
|—
|120
|80
|125.6
|см.
|98.215
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Руководство по монтажу и эксплуатации STEP BALANCE
Дата документа: 03/10/2024
Формат PDF
Размер 2.67 MB
Руководство по монтажу и эксплуатации STEP BALANCE
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Дата документа: 03/10/2024
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Размер 183.58 kB
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Формат PDF
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Срок действия: 26/01/2024 - 25/01/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24
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Формат PDF
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