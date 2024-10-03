STEP BALANCE Мат нагревательный SBM150040, 150 Вт/м2, 600 Вт, 4 м2

Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 4 кв.м, общая мощность 600 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.



В комплект теплого пола входит:





нагревательный мат

гофрированная трубка - 2 м

заглушка для гофрированной трубы

руководство по эксплуатации с гарантийным талоном