Продукты
SBM150040
STEP BALANCE Мат нагревательный SBM150040, 150 Вт/м2, 600 Вт, 4 м2
SBM150040
SBM150040
SBM150040

STEP BALANCE Мат нагревательный SBM150040, 150 Вт/м2, 600 Вт, 4 м2

Референс: SBM150040
Линейка STEP BALANCE

Нагревательный мат STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 150 Вт/кв.м, площадью 4 кв.м, общая мощность 600 Вт. Мат предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Внутренняя изоляция кабеля выполнена из высокотемпературного PVC, внешняя оболочка - PVC. Максимальная рабочая температура +70 °C. На теплые Systeme Electric предоставляется расширенная гарантия сроком 50 лет, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.

В комплект теплого пола входит:

  • нагревательный мат
  • гофрированная трубка - 2 м
  • заглушка для гофрированной трубы
  • руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

Спецификация
Технические характеристики
EC000405 Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей
Толщина 5
Мощность 150
Подходит для влажных помещений Да
Подходит для обогрева поверхности крыши Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010404221616.154 см. 1.903кг.
BAG
34шт.1469020104042933.133.256.6 см. 8.136кг.
P12
448шт.12080125.6 см. 109кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Руководство по монтажу и эксплуатации STEP BALANCE
Дата документа: 03/10/2024
Формат PDF
Размер 2.67 MB
Руководство по монтажу и эксплуатации STEP BALANCE
Каталог
Лифлет теплый пол STEP BALANCE STEP TURBO
Дата документа: 03/10/2024
Формат PDF
Размер 183.58 kB
Лифлет теплый пол STEP BALANCE STEP TURBO
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24
Формат PDF
Размер 490.63 kB
Срок действия: 26/01/2024 - 25/01/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43729_24
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24
Формат PDF
Размер 748.3 kB
Срок действия: 26/01/2024 - 25/01/2029
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07609_24
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