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SBP0
Защитный кожух для устройст управления с подсветкой
SBP0

Защитный кожух для устройст управления с подсветкой

Референс: SBP0
Линейка SystemeSig SB

Защитный кожух для устройств управления с подсветкой. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC002024 Комплектующие для устройств управления и сигнализации
Тип механического компонента Защитный воротник
Тип электрического компонента Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.332.2 см. 0.002кг.
CAR
220шт.46804090303878.816.96.5 см. 0.098кг.
BAG
3400шт.34.941.817.4 см. 2.157кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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