Продукты
SBSP4
Защитная крышка для кнопок, желтая
SBSP4

Защитная крышка для кнопок, желтая

Референс: SBSP4
Линейка SystemeSig SB

Защитная крышка для кнопок, желтая. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC002024 Комплектующие для устройств управления и сигнализации
Тип механического компонента Фронтальная заглушка (кольцо)
Тип электрического компонента Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.7.265.443.64 см. 0.025кг.
CAR
25шт.468040903050911.1187.8 см. 0.178кг.
BAG
3100шт.146804090305036.951.417 см. 4.218кг.
P12
42000шт.12080120 см. 95кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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