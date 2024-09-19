Продукты
SBVM6
Световой блок синий LED 230-240В АС
SBVM6

Световой блок синий LED 230-240В АС

Референс: SBVM6
Линейка SystemeSig SB

Световой блок, синий, LED. Напряжение питания лампы: 230-240В АС. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC000204 Светосигнальный блок с ламподержателем для устройств управления и сигнализации
Встроенный трансформатор Нет
С встроенным вольтоснижающим (токоограничительным) резистором Нет
Цоколь (патрон) лампы Нет (без)
Тип напряжения управления AC (перемен.)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409028827314.5 см. 0.009кг.
CAR
220шт.1686 см. 0.22кг.
BAG
3400шт.403317 см. 4.923кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
Формат PDF
Размер 2.28 MB
Срок действия: 22/11/2022 - 21/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.05022_22
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