Маркировка для кнопки аварийного останова "Emergency Stop" D60
Маркировка для кнопки аварийного останова "Emergency Stop" D60
Референс: SBY9360
Линейка SystemeSig SB
Маркировка для кнопки аварифного останова "Emergency Stop" D60. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC000624 Табличка обозначения (шильдик-вставка) для устройств управления и сигнализации
Наружный диаметр 60
Высота 2
Форма Круглый (-ая,-ое)
Надпись/маркировка АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ (EMERGENCY STOP)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|6.04
|6.04
|0.23
|см.
|0.005
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|4680409030431
|8.8
|17.1
|6.4
|см.
|0.136
|кг.
BAG
|3
|—
|400
|шт.
|1468040903043
|35
|41.8
|17.7
|см.
|3.236
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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