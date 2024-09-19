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SBY9360
Маркировка для кнопки аварийного останова "Emergency Stop" D60
SBY9360

Маркировка для кнопки аварийного останова "Emergency Stop" D60

Референс: SBY9360
Линейка SystemeSig SB

Маркировка для кнопки аварифного останова "Emergency Stop" D60. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC000624 Табличка обозначения (шильдик-вставка) для устройств управления и сигнализации
Наружный диаметр 60
Высота 2
Форма Круглый (-ая,-ое)
Надпись/маркировка АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ (EMERGENCY STOP)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.6.046.040.23 см. 0.005кг.
CAR
220шт.46804090304318.817.16.4 см. 0.136кг.
BAG
3400шт.14680409030433541.817.7 см. 3.236кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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