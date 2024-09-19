Держатель маркировки 25х18мм вкладыш
Держатель маркировки 25х18мм вкладыш
Референс: SBZ32
Линейка SystemeSig SB
Держатель маркировки 25х18мм вкладыш. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC001032 Держатель таблички/ шильдика для устройств управления и сигнализации
Высота 52.8
Форма Прямоугольн.
Диаметр отверстия 22.3
Ширина отверстия 22.5
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|5.28
|3
|0.47
|см.
|0.003
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|4680409030417
|8.9
|17
|6.4
|см.
|0.113
|кг.
BAG
|3
|—
|400
|шт.
|1468040903041
|34.9
|42
|17.5
|см.
|2.772
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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