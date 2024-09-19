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SBZ331
Держатель маркировки 25х18мм вставка
SBZ331

Держатель маркировки 25х18мм вставка

Референс: SBZ331
Линейка SystemeSig SB

Держатель маркировки 25х18мм вставка. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC001032 Держатель таблички/ шильдика для устройств управления и сигнализации
Высота 52.5
Форма Прямоугольн.
Диаметр отверстия 22.3
Ширина отверстия 22.5
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.5.33.020.5 см. 0.003кг.
CAR
220шт.46804090304008.816.96.4 см. 0.12кг.
BAG
3400шт.146804090304034.641.417.5 см. 2.934кг.
P12
410000шт.12080120 см. 85кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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