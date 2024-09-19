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SBZESSF
Защитная крышка для кнопки аварийного останова, желтая
SBZESSF

Защитная крышка для кнопки аварийного останова, желтая

Референс: SBZESSF
Линейка SystemeSig SB

Защитная крышка для кнопки аварийного останова, желтая. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC002024 Комплектующие для устройств управления и сигнализации
Тип механического компонента Фронтальная заглушка (кольцо)
Тип электрического компонента Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.6.756.753.1 см. 0.024кг.
CAR
25шт.468040903286210.718.38.6 см. 0.176кг.
BAG
3100шт.146804090328636.751.319.8 см. 4.144кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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