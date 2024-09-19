Защитная крышка для кнопки аварийного останова, желтая
Защитная крышка для кнопки аварийного останова, желтая
Референс: SBZESSF
Линейка SystemeSig SB
Защитная крышка для кнопки аварийного останова, желтая. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC002024 Комплектующие для устройств управления и сигнализации
Тип механического компонента Фронтальная заглушка (кольцо)
Тип электрического компонента Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|6.75
|6.75
|3.1
|см.
|0.024
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|4680409032862
|10.7
|18.3
|8.6
|см.
|0.176
|кг.
BAG
|3
|—
|100
|шт.
|1468040903286
|36.7
|51.3
|19.8
|см.
|4.144
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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