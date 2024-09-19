Продукты
SBZRBS
Аксессуар для монтажа кнопок, короткий
SBZRBS

Аксессуар для монтажа кнопок, короткий

Референс: SBZRBS
Линейка SystemeSig SB5

Аксессуар для монтажа кнопок, короткий. Устройства управления и сигнализации SystemeSig находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC002024 Комплектующие для устройств управления и сигнализации
Тип механического компонента Нижний адаптер
Тип электрического компонента Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.6.453.525.7 см. 0.015кг.
CAR
25шт.468040903417010.6189 см. 0.142кг.
BAG
3100шт.146804090341736.951.219.8 см. 3.481кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
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