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SCAN3353P480L
Конденсатор НН 33,5 кВАр, 480 В, Ф116L
SCAN3353P480L

Конденсатор НН 33,5 кВАр, 480 В, Ф116L

Референс: SCAN3353P480L
Линейка SystemeSet

Низковольтный трёхфазный конденсатор торговой марки Systeme Electric серии SystemeSet типа Can предназначен для компенсации реактивной мощности. Силовой конденсатор представляет собой три однофазных конденсатора, собранных в единую конструкцию. В конденсаторах в качестве диэлектрика используется металлизированная полипропиленовая плёнка с функцией самовосстановления. В конструкцию конденсатора также входят: предохранитель с мембраной избыточного давления, клеммный блок с разрядным резистором. Корпус конденсатора выполнен из экструдированного алюминия. В качестве пропитки используется сухая биоразлагаемая смола без ПХБ, без SF6. Номинальная мощность 33,5 кВАр, номинальное напряжение 480В; температура окружающей среды от -40°C до +60°C; Ф116L; длительно выдерживаемый ток 2In; максимальный пусковой ток 400In; степень защиты IP20.

Спецификация
Технические характеристики
EC001516 Конденсатор
Номинальное напряжение (В) 480
Номинальная реактивная мощность (кВАр) 33.5
Длина 325
Номинальное напряжение 480-480
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409080740411919 см. 3.65кг.
BAG
36шт.14680409080747454059 см. 22.9кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог SystemeSet
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.95 MB
Каталог SystemeSet
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemeSet Can
Дата документа: 27/04/2024
Формат PDF
Размер 1.02 MB
Руководство по эксплуатации SystemeSet Can
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.52784_23
Формат PDF
Размер 306.38 kB
Срок действия: 08/06/2023 - 07/06/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.52784_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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