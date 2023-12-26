Конденсатор НН 37 кВАр, 525 В

Низковольтный трёхфазный конденсатор торговой марки Systeme Electric серии SystemeSet типа Can предназначен для компенсации реактивной мощности. Силовой конденсатор представляет собой три однофазных конденсатора, собранных в единую конструкцию. В конденсаторах в качестве диэлектрика используется металлизированная полипропиленовая плёнка с функцией самовосстановления. В конструкцию конденсатора также входят: предохранитель с мембраной избыточного давления, клеммный блок с разрядным резистором. Корпус конденсатора выполнен из экструдированного алюминия. В качестве пропитки используется сухая биоразлагаемая смола без ПХБ, без SF6. Номинальная мощность 37 кВАр, номинальное напряжение 525В; температура окружающей среды от -40°C до +60°C; Ф136; длительно выдерживаемый ток 2In; максимальный пусковой ток 400In; степень защиты IP20.