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SCAN4003P440E
Конденсатор НН 40 кВАр, 440 В, эко исп.
SCAN4003P440E

Конденсатор НН 40 кВАр, 440 В, эко исп.

Референс: SCAN4003P440E
Линейка SystemeSet

Низковольтный трёхфазный конденсатор торговой марки Systeme Electric серии SystemeSet типа Can предназначен для компенсации реактивной мощности. Силовой конденсатор представляет собой три однофазных конденсатора, собранных в единую конструкцию. В конденсаторах в качестве диэлектрика используется металлизированная полипропиленовая плёнка с функцией самовосстановления. В конструкцию конденсатора также входят: предохранитель с мембраной избыточного давления, клеммный блок с разрядным резистором. Корпус конденсатора выполнен из экструдированного алюминия. В качестве пропитки используется сухая биоразлагаемая смола без ПХБ, без SF6. Номинальная мощность 40 кВАр, номинальное напряжение 440В; температура окружающей среды от -40°C до +55°C; Ф136; длительно выдерживаемый ток 1,5In; максимальный пусковой ток 400In; степень защиты IP20.

Спецификация
Технические характеристики
EC001516 Конденсатор
Номинальное напряжение (В) 440
Номинальная реактивная мощность (кВАр) 40
Длина 250
Номинальное напряжение 440-440
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409080610332121 см. 4кг.
BAG
36шт.14680409080617374465 см. 25кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemeSet
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.95 MB
Каталог SystemeSet
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemeSet Can
Дата документа: 27/04/2024
Формат PDF
Размер 1.02 MB
Руководство по эксплуатации SystemeSet Can
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.52784_23
Формат PDF
Размер 306.38 kB
Срок действия: 08/06/2023 - 07/06/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.52784_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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