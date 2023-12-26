Конденсатор НН 45 кВАр, 480 В, эко исп.
Низковольтный трёхфазный конденсатор торговой марки Systeme Electric серии SystemeSet типа Can предназначен для компенсации реактивной мощности. Силовой конденсатор представляет собой три однофазных конденсатора, собранных в единую конструкцию. В конденсаторах в качестве диэлектрика используется металлизированная полипропиленовая плёнка с функцией самовосстановления. В конструкцию конденсатора также входят: предохранитель с мембраной избыточного давления, клеммный блок с разрядным резистором. Корпус конденсатора выполнен из экструдированного алюминия. В качестве пропитки используется сухая биоразлагаемая смола без ПХБ, без SF6. Номинальная мощность 45 кВАр, номинальное напряжение 480В; температура окружающей среды от -40°C до +55°C; Ф136L; длительно выдерживаемый ток 1,5In; максимальный пусковой ток 400In; степень защиты IP20.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409080672
|41
|21
|21
|см.
|5.3
|кг.
BAG
|3
|—
|6
|шт.
|14680409080679
|45
|44
|65
|см.
|33
|кг.