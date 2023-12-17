Датчик температуры контактный, -10…+110°С NTC10кОм Ø50…100мм
Датчик температуры контактный, -10…+110°С NTC10кОм Ø50…100мм
Референс: SCTN
Датчик температуры контактный, диапазон -10…+110°С, выходной сигнал NTC 10 кОм B=3950K, диаметр трубы Ø50…100мм
Спецификация
Технические характеристики
EC002919 Датчик/преобразователь температуры
EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) Да
Модульное исполнение Нет
Аналог. выход 0...2 В Нет
Вес 0.25
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409152607
|12
|18
|5
|см.
|0.3
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SCT Датчики температуры контактные - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 301.78 kB
SCT Датчики температуры контактные - Руководство
2D чертежи
SystemeBMSSens SCT Датчики температуры контактные
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 581.27 kB
SystemeBMSSens SCT Датчики температуры контактные
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик