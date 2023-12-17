Продукты
SDCD20C
Датчик CO₂ канальный, 4…20мА DO 145мм ~/=15…24В
SDCD20C

Датчик CO₂ канальный, 4…20мА DO 145мм ~/=15…24В

Референс: SDCD20C
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC000926 Датчик физических параметров для шинной системы
Шина передачи данных по силовым проводам Нет
Бинарный вход Нет
Другие шинные системы Нет (без)
С обогревом Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409132340301010 см. 0.5кг.
BAG
320шт.573836 см. 5.976кг.
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Тип документа
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Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SDCD Датчики CO₂ канальные - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 289.4 kB
SDCD Датчики CO₂ канальные - Руководство
2D чертежи
SystemeBMSSens SDCD Датчики CO₂ канальные
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 728.06 kB
SystemeBMSSens SDCD Датчики CO₂ канальные
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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