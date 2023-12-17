Продукты
SDDP100S
Реле дифференциального давления канальное, 100…1000Па, DOFC ~250В 1,5(0,5 )А
SDDP100S
SDDP100S

Реле дифференциального давления канальное, 100…1000Па, DOFC ~250В 1,5(0,5 )А

Референс: SDDP100S
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409083314101010 см. 0.229кг.
BAG
330шт.5242.522.5 см. 8.139кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
2D чертежи
SystemeBMSSens SDDP Реле перепада давления канальные
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 200.27 kB
SystemeBMSSens SDDP Реле перепада давления канальные
Техническая документация
SystemeBMSSens SDDP Реле дифф давления канальные - Руководство
Дата документа: 25/07/2024
Формат PDF
Размер 284.25 kB
SystemeBMSSens SDDP Реле дифф давления канальные - Руководство
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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