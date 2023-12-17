Датчик дифференциального давления канальный, ±500/±1000/±1500/±2000Па 0…10В ЖКЭ =15…30В
Датчик дифференциального давления канальный, ±500/±1000/±1500/±2000Па 0…10В ЖКЭ =15…30В
Референс: SDDP10VD
Спецификация
Технические характеристики
EC002989 Датчик дифференциального давления
Аналог. выход 2...10 В Нет
Температура эксплуатации -30-70
Аналог. выход 0...10 В Да
Аналог. выход 0...20 мА Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409083369
|16
|15
|9
|см.
|0.23
|кг.
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