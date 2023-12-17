Реле дифференциального давления канальное, 30…300Па, DOFC ~250В 1,5(0,5 )А
Реле дифференциального давления канальное, 30…300Па, DOFC ~250В 1,5(0,5 )А
Референс: SDDP30S
Спецификация
Технические характеристики
EC011179 Реле перепада давления
Макс. средняя температура (непрерывная) 80
С дисплеем Да
Считываемый Да
Measuring range minimum value in Pa (*) 30
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409083451
|10
|10
|10
|см.
|0.227
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|—
|51
|41
|23
|см.
|8.109
|кг.
P12
|4
|—
|360
|шт.
|—
|120
|80
|110.8
|см.
|140
|кг.
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