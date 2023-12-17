Датчик влажности и температуры канальный, 4…20мА 0…+50°С 4…20мА 283мм(40…265мм ) =15…35В
Датчик влажности и температуры канальный, 4…20мА 0…+50°С 4…20мА 283мм(40…265мм ) =15…35В
Референс: SDHCT1C200
Спецификация
Технические характеристики
EC004240 Датчик (HVAC/ ОВиК/ Отопление, вентиляция и кондиционирование)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409083505
|33
|13
|11
|см.
|0.32
|кг.
Документы
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Тип документа
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SystemeBMSSens SDH SDT Датчики влажности и температуры канальные 283 мм
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SystemeBMSSens SDH SDT Датчики влажности и температуры канальные 283 мм
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