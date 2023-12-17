Датчик влажности и температуры канальный, 0…10В -20…+80°C Modbus 180мм(40…155мм) ~24В/=15…35В
Датчик влажности и температуры канальный, 0…10В -20…+80°C Modbus 180мм(40…155мм) ~24В/=15…35В
Референс: SDHVTVM180
Спецификация
Технические характеристики
EC004240 Датчик (HVAC/ ОВиК/ Отопление, вентиляция и кондиционирование)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409084663
|24
|10
|9
|см.
|0.35
|кг.
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