Антирезонансный дроссель для ступеней 400 В 12,5 кВАр, коэффициент расстройки 7%
Антирезонансный дроссель для ступеней 400 В 12,5 кВАр, коэффициент расстройки 7%
Референс: SDR071253P480
Антирезонансный дроссель торговой марки Systeme Electric серии SystemeSet типа DR предназначен для работы в составе конденсаторных установок для защиты конденсаторов от повышенного уровня гармоник. Дроссель состоит из стального сердечника, медной катушки с изоляцией, крепёжных пластин и температурного датчика. Номинальное напряжение 400В; номинальная мощность 12,5 кВАр; коэффициент частотной расстройки 7%; класс изоляции H; степень защиты IP00.
Спецификация
Технические характеристики
EC002565 Фильтр цепи катушки низкого напряжения
Макс. допустимое раб. напряжение Ue 400
Номинальная мощность расстроенного контура 12.5
Макс. номин. ток Ith при номин. напряжении перемен. тока (AC) 22.46
Резонансная частота электрич. фильтра 190
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409074428
|31
|22.5
|26
|см.
|20
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemeSet
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.95 MB
Каталог SystemeSet
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemeSet DR
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 765.22 kB
Руководство по эксплуатации SystemeSet DR
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.09994_23
Формат PDF
Размер 318.79 kB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.09994_23
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