Продукты
SDСD20С
Датчик CO₂ канальный, 0…2000PPM/4…20мА 145мм 24В

Датчик CO₂ канальный, 0…2000PPM/4…20мА 145мм 24В

Референс: SDСD20С
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC000926 Датчик физических параметров для шинной системы
Шина передачи данных по силовым проводам Нет
Бинарный вход Нет
Другие шинные системы Нет (без)
С обогревом Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.32117 см. 0.215кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SDCD Датчики CO₂ канальные - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 289.4 kB
SDCD Датчики CO₂ канальные - Руководство
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина