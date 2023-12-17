Продукты
SDTP180
Датчик температуры канальный, -20…+80°С PT1000 180(40…155)мм
SDTP180
SDTP180
SDTP180

Датчик температуры канальный, -20…+80°С PT1000 180(40…155)мм

Референс: SDTP180
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC002919 Датчик/преобразователь температуры
EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) Нет
Модульное исполнение Нет
Аналог. выход 0...2 В Нет
Диапазон измерений -20-80
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040908376524109 см. 0.35кг.
BAG
324шт.604233 см. 6.757кг.
P12
4288шт.12080110.8 см. 91кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SDT Датчики температуры канальные - Руководство
Дата документа: 15/10/2024
Формат PDF
Размер 592.15 kB
SDT Датчики температуры канальные - Руководство
2D чертежи
SystemeBMSSens SDH SDT Датчики влажности и температуры канальные 180 мм
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 505.97 kB
SystemeBMSSens SDH SDT Датчики влажности и температуры канальные 180 мм
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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