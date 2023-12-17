Датчик температуры канальный, -20…+80°С 0…10В 283мм(40…265мм )=15…35В
Датчик температуры канальный, -20…+80°С 0…10В 283мм(40…265мм )=15…35В
Референс: SDTV200
Спецификация
Технические характеристики
EC002919 Датчик/преобразователь температуры
EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) Нет
Модульное исполнение Нет
Аналог. выход 0...2 В Нет
Диапазон измерений -20-80
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409083789
|33
|13
|11
|см.
|0.308
|кг.
Документы
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