Комплект монтажных рельсов 19" до 60кг 480-780мм для 2U ИБП сил модул компл бтрй
Комплект монтажных рельсов 19" до 60кг 480-780мм для 2U ИБП сил модул компл бтрй
Референс: SE1RK
Монтажный комплект SE1RK предназначен для установки ИБП серий SRVSE, SRTSE и внешних батарейных блоков серии BPSE высотой 2U в серверный шкаф или стойку 19-ти дюймового стандарта.
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Ширина 950
Высота 650
Тип компонента/запасной части Комплект для монтажа
Глубина 545
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|54.5
|9.5
|6.5
|см.
|1.83
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|4680409127834
|51
|40
|30.5
|см.
|31
|кг.
P12
|4
|—
|192
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|385
|кг.
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
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Формат PDF
Размер 39.73 kB
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Формат PDF
Размер 691.31 kB
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