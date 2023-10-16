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SE2RK
Комплект монтажных рельсов 19" до 100кг 550-750мм для 3U сил модулей компл бтрй
SE2RK

Комплект монтажных рельсов 19" до 100кг 550-750мм для 3U сил модулей компл бтрй

Референс: SE2RK
Линейка Smart-Save Online SRV

Монтажный комплект SE2RK предназначен для установки ИБП серий SRVSE, SRTSE и внешних батарейных блоков серии BPSE высотой 3U в серверный шкаф или стойку 19-ти дюймового стандарта.

Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Ширина 580
Высота 260
Тип компонента/запасной части Комплект для монтажа
Глубина 870
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.56106.5 см. 3.438кг.
BAG
39шт.573321 см. 31.76кг.
P12
4144шт.12080115 см. 518кг.
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Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация
1Ф ИБП подбор опций
Дата документа: 06/05/2024
Формат PDF
Размер 39.73 kB
1Ф ИБП подбор опций
Техническая документация
SE2RK руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.36 MB
SE2RK руководство пользователя
Техническая документация
SE2RK паспорт изделия
Дата документа: 19/04/2024
Формат PDF
Размер 72.41 kB
SE2RK паспорт изделия
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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