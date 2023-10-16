Комплект монтажных рельсов 19" до 100кг 550-750мм для 3U сил модулей компл бтрй
Комплект монтажных рельсов 19" до 100кг 550-750мм для 3U сил модулей компл бтрй
Референс: SE2RK
Монтажный комплект SE2RK предназначен для установки ИБП серий SRVSE, SRTSE и внешних батарейных блоков серии BPSE высотой 3U в серверный шкаф или стойку 19-ти дюймового стандарта.
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Ширина 580
Высота 260
Тип компонента/запасной части Комплект для монтажа
Глубина 870
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|56
|10
|6.5
|см.
|3.438
|кг.
BAG
|3
|—
|9
|шт.
|—
|57
|33
|21
|см.
|31.76
|кг.
P12
|4
|—
|144
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|518
|кг.
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Тип документа
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Размер 39.73 kB
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Размер 1.36 MB
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