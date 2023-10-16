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SE9602
Датчик параметров внешней среды
SE9602

Датчик параметров внешней среды

Референс: SE9602
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Датчик параметров внешней среды SE9602 предназначен для измерения температуры, относительной влажности окружающей среды. Датчик работает только в совокупности с сетевой картой SE9601. Дополнительно для работы сухих контактов необходимо подключение внешнего источника питания.

Спецификация
Технические характеристики
EC004240 Датчик (HVAC/ ОВиК/ Отопление, вентиляция и кондиционирование)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040912782712.512.53.3 см. 0.152кг.
BAG
350шт.50326 см. 8.764кг.
P12
4800шт.12080120 см. 153кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация
1Ф ИБП подбор опций
Дата документа: 06/05/2024
Формат PDF
Размер 39.73 kB
1Ф ИБП подбор опций
Техническая документация
SE9602 руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 554.08 kB
SE9602 руководство пользователя
Техническая документация
SE9602 паспорт изделия
Дата документа: 19/04/2024
Формат PDF
Размер 78.91 kB
SE9602 паспорт изделия
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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