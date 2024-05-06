Продукты
SE9603
Сетевая карта 10М/100М/1000М для однофазных ИБП Systeme Electric
SE9603
SE9603
SE9603

Сетевая карта 10М/100М/1000М для однофазных ИБП Systeme Electric

Референс: SE9603
Линейка Smart-Save Online SRT

Сетевая карта SE9603 – это улучшенная модификация сетевой карты SE9601. Предназначена для удаленного управления и мониторинга ИБП Systeme Electric, которые имеют слот для установки карт расширения функционала (интеллектуальный слот). В дополнение к сетевой карте возможно подключение устройства мониторинга параметров окружающей среды SE9602.


Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Ширина 132
Высота 42
Тип компонента/запасной части SNMP/web адаптер сетевой
Глубина 168
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040917744014.217.75.1 см. 0.088кг.
BAG
350шт.603029 см. 5.741кг.
P12
4600шт.12080110 см. 80кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
1Ф ИБП подбор опций
Дата документа: 06/05/2024
Формат PDF
Размер 39.73 kB
1Ф ИБП подбор опций
Техническая документация
SE9603 руководство пользователя
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 350.07 kB
SE9603 руководство пользователя
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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