Сетевая карта 10М/100М/1000М для однофазных ИБП Systeme Electric
Сетевая карта 10М/100М/1000М для однофазных ИБП Systeme Electric
Референс: SE9603
Сетевая карта SE9603 – это улучшенная модификация сетевой карты SE9601. Предназначена для удаленного управления и мониторинга ИБП Systeme Electric, которые имеют слот для установки карт расширения функционала (интеллектуальный слот). В дополнение к сетевой карте возможно подключение устройства мониторинга параметров окружающей среды SE9602.
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Ширина 132
Высота 42
Тип компонента/запасной части SNMP/web адаптер сетевой
Глубина 168
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409177440
|14.2
|17.7
|5.1
|см.
|0.088
|кг.
BAG
|3
|—
|50
|шт.
|—
|60
|30
|29
|см.
|5.741
|кг.
P12
|4
|—
|600
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|80
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
1Ф ИБП подбор опций
Дата документа: 06/05/2024
Формат PDF
Размер 39.73 kB
1Ф ИБП подбор опций
Техническая документация
SE9603 руководство пользователя
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 350.07 kB
SE9603 руководство пользователя
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