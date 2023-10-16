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SE9611
Реле карта "сухих контактов" 9-pin порт
SE9611

Реле карта "сухих контактов" 9-pin порт

Референс: SE9611
Линейка Smart-Save Online SRT

Релейная карта «сухих контактов» SE9611 9-pin порт предназначена для передачи информации о состоянии ИБП через замкнутые и разомкнутые контакты. Карта устанавливается в слот для установки карт расширения функционала (интеллектуальный слот).

Спецификация
Технические характеристики
EC000309 Модуль для активного компонента сети/сетевой блок
Ширина 124
Высота 48
Глубина 166
Конструктивное исполнение Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409112780316.612.44.8 см. 1.092кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация
1Ф ИБП подбор опций
Дата документа: 06/05/2024
Формат PDF
Размер 39.73 kB
1Ф ИБП подбор опций
Техническая документация
SE9610, SE9611 руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 855.38 kB
SE9610, SE9611 руководство пользователя
Техническая документация
SE9611 паспорт изделия
Дата документа: 19/04/2024
Формат PDF
Размер 84 kB
SE9611 паспорт изделия
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