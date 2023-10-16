Modbus карта
Modbus карта
Референс: SE9620
Modbus карта SE9620 предназначена для сообщения устройств по протоколу MODBUS. Карта устанавливается в слот для установки карт расширения функционала (интеллектуальный слот).
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Ширина 132
Высота 42
Тип компонента/запасной части Сетевой интерфейс
Глубина 168
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409127810
|16.8
|13.2
|4.2
|см.
|1.092
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация
1Ф ИБП подбор опций
Дата документа: 06/05/2024
Формат PDF
Размер 39.73 kB
1Ф ИБП подбор опций
Техническая документация
SE9620 руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 655.39 kB
SE9620 руководство пользователя
Техническая документация
SE9620 паспорт изделия
Дата документа: 19/04/2024
Формат PDF
Размер 75.78 kB
SE9620 паспорт изделия
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