LED панель оператора (с функцией копирования параметров) для STV630

LED панель оператора для преобразователей частоты SystemeVar STV630 с функцией копирования параметров. Возможна установка на дверцу шкафа с помощью специальной монтажной рамки. Степень защиты IP20. Кабель для подключения - стандартный экранированный патч корд (не входит в комплект поставки). Максимальная длина кабеля 3 м.