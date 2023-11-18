Кронштейн для крепления панели оператора STV630 на дверце шкафа
Кронштейн для крепления панели оператора STV630 на дверце шкафа
Референс: SEOP-1223
Монтажная рамка для выноса LED/LCD панели оператора (для преобразователей частоты SystemeVar STV630) на дверцу шкафа. Для монтажа рамки необходимо сделать вырез прямоугольный врез 76 х 79 мм (сверху/снизу: 76 мм, слева/справа 79 мм).
Спецификация
Технические характеристики
EC002025 Комплектующие для частотных преобразователей
Тип компонента/запасной части Монтажная рама (-ка)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409148174
|9.5
|9.5
|2.5
|см.
|0.5
|кг.
BAG
|3
|—
|10
|шт.
|4680409148235
|48
|21
|5
|см.
|0.7
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Каталог
Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 6.56 MB
Каталог SystemeVar STV630
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SEOP-1223
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 193.63 kB
Руководство по эксплуатации SEOP-1223
Техническая документация
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 3.74 MB
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
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