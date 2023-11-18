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SEOP-1223
Кронштейн для крепления панели оператора STV630 на дверце шкафа
SEOP-1223

Кронштейн для крепления панели оператора STV630 на дверце шкафа

Референс: SEOP-1223
Линейка SystemeVar STV630

Монтажная рамка для выноса LED/LCD панели оператора (для преобразователей частоты SystemeVar STV630) на дверцу шкафа. Для монтажа рамки необходимо сделать вырез прямоугольный врез 76 х 79 мм (сверху/снизу: 76 мм, слева/справа 79 мм).

Спецификация
Технические характеристики
EC002025 Комплектующие для частотных преобразователей
Тип компонента/запасной части Монтажная рама (-ка)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091481749.59.52.5 см. 0.5кг.
BAG
310шт.468040914823548215 см. 0.7кг.
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Тип документа
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Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Каталог
Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 6.56 MB
Каталог SystemeVar STV630
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SEOP-1223
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 193.63 kB
Руководство по эксплуатации SEOP-1223
Техническая документация
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 3.74 MB
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
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