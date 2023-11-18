Продукты
SEOP-1313
Коммуникационная карта Modbus TCP для STV630
SEOP-1313

Коммуникационная карта Modbus TCP для STV630

Референс: SEOP-1313
Линейка SystemeVar STV630

Дополнительная карта расширения коммуникационных возможностей для преобразователей частоты SystemeVar STV630. Карта позволяет использовать Modbus TCP вместо Modbus RTU (стандартного протокола связи). Совместима с только с преобразователями частоты типа STV630***N4L1.

Спецификация
Технические характеристики
EC002025 Комплектующие для частотных преобразователей
Тип компонента/запасной части Коммуникационный модуль
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040914807598.53.5 см. 0.6кг.
BAG
310шт.468040914820448215 см. 0.8кг.
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Тип документа
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Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Каталог
Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 6.56 MB
Каталог SystemeVar STV630
Техническая документация
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 3.74 MB
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Техническая документация
Каскадное управление насосами STV630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Каскадное управление насосами STV630
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