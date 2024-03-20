Коммуникационная карта BACnet MS/TP для STV630
Коммуникационная карта BACnet MS/TP для STV630
Референс: SEOP-1314
Дополнительная карта расширения коммуникационных возможностей для преобразователей частоты SystemeVar STV630. Карта позволяет использовать BACnet MS/TP вместо Modbus RTU (стандартного протокола связи). Совместима с только с преобразователями частоты типа STV630***N4L1.
Спецификация
Технические характеристики
EC002025 Комплектующие для частотных преобразователей
Тип компонента/запасной части Коммуникационный модуль
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409169650
|8.9
|8.7
|3.5
|см.
|0.041
|кг.
BAG
|3
|—
|10
|шт.
|—
|21.5
|48.3
|6.1
|см.
|0.537
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 6.56 MB
Каталог SystemeVar STV630
Техническая документация
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 3.74 MB
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Техническая документация
Каскадное управление насосами STV630
Дата документа: 20/03/2024
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Размер 1.39 MB
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Техническая документация
Руководство по эксплуатации коммуникационная карта серии SystemeVar SEOP-1314
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 322.26 kB
Руководство по эксплуатации коммуникационная карта серии SystemeVar SEOP-1314
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