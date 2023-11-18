Продукты
SEOP-1627
Карта расширения входов/выходов для STV630 (+ 2DI, 3RO)
SEOP-1627

Карта расширения входов/выходов для STV630 (+ 2DI, 3RO)

Референс: SEOP-1627
Линейка SystemeVar STV630

Дополнительная карта расширения входов/выходов для преобразователей частоты SystemeVar STV630. Карта расширяет стандартный набор входов/выходов (6DI, 2AI, 1DO, 2RO, 2AO, 1PTC) дополнительными двумя дискретными входами (+ 2DI) и тремя релейными выходами (+3RO). Совместима с только с преобразователями частоты типа STV630***N4L1.

Спецификация
Технические характеристики
EC002025 Комплектующие для частотных преобразователей
Тип компонента/запасной части Модуль расширения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040914802098.53.5 см. 0.6кг.
BAG
310шт.468040914819848215 см. 0.7кг.
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Тип документа
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Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Каталог
Каталог SystemeVar STV630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 6.56 MB
Каталог SystemeVar STV630
Техническая документация
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 3.74 MB
Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Техническая документация
Каскадное управление насосами STV630
Дата документа: 20/03/2024
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Каскадное управление насосами STV630
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