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SERBC176
Внутр батарейный блок SERBC176 СВК
SERBC176

Внутр батарейный блок SERBC176 СВК

Референс: SERBC176
Линейка Smart-Save Online SRT

Во внутреннем батарейном блоке SERBC176 используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имеют высокий уровень защиты от утечек. Батарейный блок удобен в установке и демонтаже. Он предназначен для ИБП Systeme Electric моделей SRTSE2000RTXLI, SRTSE2000RTXLI-NC.

Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Гарантия на оборудование
Гарантия 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.53.327.112.3 см. 15.48кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог однофазные ИБП
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 1.46 MB
Каталог однофазные ИБП
Техническая документация
1Ф ИБП подбор опций
Дата документа: 06/05/2024
Формат PDF
Размер 39.73 kB
1Ф ИБП подбор опций
Техническая документация
SERBC176 паспорт изделия
Дата документа: 09/04/2024
Формат PDF
Размер 51.76 kB
SERBC176 паспорт изделия
Техническая документация
SERBC руководство пользователя
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 719.2 kB
SERBC руководство пользователя
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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